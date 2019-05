Salone Libro, Bonisoli a stand Marche

(ANSA) - ANCONA, 9 MAG - "E' spuntato il sole". Esordisce così il nuovo direttore del Salone internazionale del libro di Torino, Nicola Lagioia, aprendo ufficialmente la manifestazione piemontese. Dopo giorni di pioggia, il cielo su Torino si è rasserenato, sia dal punto di vista meteorologico sia perché dopo le polemiche dei giorni scorsi si è deciso di escludere dal Salone la casa editrice vicina a CasaPound, come era stato richiesto da più parti. Per l'inaugurazione con il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, i presidenti della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo e il sindaco di Torino Chiara Appendino hanno scelto di rinunciare ai loro interventi per lasciare la parola a Halina Birenbaum, una delle ultime sopravvissute ad Auschwitz. La decisione è stata accolta con un lungo applauso da parte del folto pubblico presente presso la "Sala Oro" del Salone. Il ministro si è soffermato a lungo nello stand Marche, 'regione ospite' della rassegna.