A Urbino centro commerciale naturale

(ANSA) - URBINO, 8 MAG - Urbino capitale mondiale del Rinascimento, Città Patrimonio dell'Unesco e, perché no, anche della moda e dello shopping con una grande azione di rivitalizzazione dell'intero centro storico. È il progetto presentato da Svim (Società Sviluppo Marche) con un'innovativa proposta che vede il centro storico della città ducale come un unico ed inimitabile centro commerciale naturale della moda e dell'arte. Un'iniziativa che vede la partnership, con Svim capofila di progetto, della Regione Marche, ma soprattutto di aziende prestigiose della moda e dell'arte Made in Italy. Un primo tavolo di lavoro è stato organizzato ad Urbino, hanno partecipato Gianluca Carrabs, amministratore unico di Svim, Nadia Luzietti, Regione Marche, e Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Pesaro Urbino insieme eccellenze della moda italiana e dell'italian lifestyle.