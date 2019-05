Unesco, padiglione carta a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 6 MAG - La carta nobilita l'Unesco. E, nel contempo, mette in mostra la storia, la tradizione e il saper fare di Fabriano (Ancona). Nell'ambito della 13/a Unesco Creative Cities Conference, in programma dal 10 al 15 giugno, la Fondazione Fabriano Fedrigoni e le cartiere di Fabriano saranno presenti con "Fabriano Paper Pavilion - A Wonderful Journey", un padiglione dedicato alla carta, che ospiterà una serie di eventi all'interno del complesso storico delle Cartiere Miliani che per l'occasione resterà straordinariamente aperto al pubblico.

"A Wonderful Journey", un percorso poetico, curato da Umberto Giovannini, che prende corpo nell'ambito del patrimonio storico delle cartiere, grazie alle costruzioni iconografiche delle artiste Gianna Bentivenga e Maria Pina Bentivenga e alle scenografie, luci e ombre di Anusc Castiglioni. Una vetrina suggestiva e rilevante sul piano turistico e promozionale: per la Conference Unesco arriveranno a Fabriano 500 persone da 180 città di 72 paesi dei cinque continenti.