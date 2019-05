Primo Disconnect Day Italia a Corinaldo

Si terrà a Corinaldo, uno dei Borghi più belli d'Italia, l'11 maggio prossimo, il primo Disconnect Day nazionale, l'iniziativa per farci capire quanto siamo dipendenti da smartphone e tablet. L'evento promosso dall'associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo) prevede incontri, attività e laboratori per adulti e bambini, ma ogni partecipante dovrà spegnere il proprio telefono o dispositivo e sigillarlo in un'apposita busta consegnata presso uno degli infopoint sparsi in città, in modo da passare almeno tre ore senza interferenze o distrazioni tecnologiche. Un modo per staccare la spina, per lavorare a stretto contatto con emozioni e sensazioni, per comprendere meglio se stessi e gli altri. Smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo ipertecnologico, come risulta dall'ultima ricerca dell'associazione Di.Te. in collaborazione con il portale per gli studenti Skuola.net, tengono incollati sugli schermi tra le 4 e le 6 ore 3 ragazzi su 10, tra gli 11 e i 26 anni.