Marineria San Benedetto pesca plastica

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 4 MAG - La marineria di San Benedetto del Tronto uscirà con le proprie barche per pescare i pesci ma anche per liberare il mare Adriatico dalla plastica. Lo prevede il progetto "A Pesca di Plastica". Per trenta giorni, a partire da lunedì, i fondali antistanti la cittadina rivierasca saranno puliti dalla flotta attrezzata per la pesca a strascico. L'obiettivo della massiccia operazione che coinvolge non solo i pescatori, ma anche Autorità portuale, Capitaneria di porto, Comune, Picenambiente, Garbage Service e MedSharks è di liberare i fondali dai rifiuti, ma anche mettere a punto un "sistema San Benedetto" basato sulla quantità di rifiuti e sui costi di recupero e smaltimento. Ub sistema da condividere a livello nazionale e internazionale. "La marineria sambenedettese ha una grande storia alle spalle e un radioso futuro ed è la prima e unica a mettere in atto un progetto di tale portata" ha detto il comandante della capitareria di porto Mauro Colarossi.