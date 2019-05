Crescono visitatori Musei Fabriano, +30%

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 4 MAG - Crescita di oltre il 30% Di visitatori per le strutture museali di Fabriano: Museo della Carta e della Filigrana e Pinacoteca civica. Nel primo quadrimestre del 2019, sono stati staccati 17.762 biglietti; nello stesso periodo dello scorso anno, si era arrivati a 13.628. "Ringrazio i nostri operatori museali, il vero biglietto da visita turistico di Fabriano" il commento dell'assessore al Turismo, Ilaria Venanzoni. Le strutture museali fabrianesi stanno recuperando posizioni dopo la grande paura e calo vertiginoso dei visitatori per il terremoto del Centro Italia del 2016. La crescita di oltre 4mila biglietti staccati nei primi quattro mesi del 2019, rispetto al medesimo periodo del 2018, lascia ben sperare per il prosieguo dell'anno. "Si tratta di un risultato raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra - aggiunge Venanzoni -. Sicuramente, non avremmo potuto raggiungere numeri del genere senza il grande spirito di collaborazione di tutti gli operatori delle due strutture museali cittadine".