Consegnati 'ciriachini' ad Ancona

Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona gremito di pubblico e autorità per la consegna delle civiche benemerenze, meglio conosciute come 'ciriachini' in riferimento al patrono della città: San Ciriaco, di cui oggi si celebra la festa. "Un riconoscimento - ha detto la sindaca Valeria Mancinelli - che premia chi ha saputo testimoniare con la sua condotta i valori di altruismo, professionalità e umana solidarietà, che devono permeare lo spirito di una sana comunità". Premiati col 'ciriachino d'oro' (civica benemerenza con medaglia d'oro) l'operaio Antonio Centomani, per aver salvato luna 17enne che si era lanciata dal balcone adiacente la sua abitazione; l'ematologo Pietro Leoni, e il 42enne scienziato Valerio Lucarini, direttore del Centro per la Matematica del Pianeta Terra preso l'Università di Reading, e tra i vincitori del prestigioso Premio Whitehead 2018 della London Mathematical Society per il suo 'immenso apporto nello studio dei modelli numerici che studiano il clima e i suoi cambiamenti'.