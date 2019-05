Incendio 7mila mq verde, spento da Vvf

In contrada Sant'Angelo di Montecarotto, lungo la Strada Provinciale 11, sono andati a fuoco circa 7mila metri quadrati di vegetazione.

Le cause del rogo sono in fase d'accertamento. I vigili del fuoco hanno lavorato con due squadre e quattro automezzi per spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza tutta la scarpata. Non si segnalano persone coinvolte.