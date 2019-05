Sanità, al via cantiere Salesi Ancona

Al via i cantieri nell'area degli Ospedali Riuniti di Torrette di Ancona (edificio autonomo ma collegato) del nuovo ospedale pediatrico Salesi (112 posti letto) che dovrà essere realizzato in 1.020 giorni. Lo prevede il contratto d'appalto sottoscritto nel rispetto dei tempi previsti dalla tabella di marcia della presidenza della Regione.

Ora verranno consegnati i lavori. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Luca Ceriscioli: "è importante dare finalmente avvio al progetto per realizzare la migliore struttura sanitaria per l'infanzia dell'Italia adriatica centro-meridionale grazie anche al collegamento con l'Ospedale regionale e a un'equipe composta da medici e specialisti di altissimo livello". L'appalto è stato aggiudicato decreto del Dirigente Suam all'Rti tra Rizzani de Eccher spa (mandataria), Pessina Costruzioni spa e Sacaim spa (mandanti) in base alle offerte economica e tecnica che saranno parte integrante del contratto per l'importo netto di 44.697.564,92 euro.