Ok proroga indennità mobilità Piceno

E' sostenibile dal punto di vista finanziario la proroga dell'indennità di mobilità per l'anno 2018 per i lavoratori licenziati da aziende ubicate dell'Area di Crisi Industriale Complessa del Piceno - Val Vibrata. Lo ha comunicato alla Regione Marche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'importo finanziario stimato e disponibile ammonta a 5.988.204 euro e consente la proroga di 12 mesi del trattamento di mobilità per un totale di 308 lavoratori così suddivisi: 28 per Fabriano - Accordo di Programma Merloni; 112 a San Benedetto del Tronto; 164 ad Ascoli Piceno; 4 lavoratori provenienti dall'Abruzzo.