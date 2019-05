Marche, sfida Fi per Europee e Comunali

Forza Italia Marche lancia la sfida per le elezioni europee e amministrativa. Sul primo fronte in corsa Antonio Tajani e l'imprenditrice Anna Maria Costanza Rozzi con l'"unica forza autenticamente liberale che, con il partito popolare europeo, può consentire di cambiare l'Europa"; dall'altra le amministrative in 154 comuni marchigiani (sette città con il doppio turno) con candidati "capaci di innovare il governo delle città" nella speranza che "condizionino anche un cambio del governo regionale" nel 2020. Una "scadenza elettorale decisiva" quella del 26 maggio, ha detto il commissario di Forza Italia Marche Marcello Fiori in una conferenza stampa affiancato dal sen. Andrea Cangini, da Rozzi e da rappresentanti e coordinatori del partito nelle cinque province. Ad Ascoli Fi "farà campagna elettorale per Piero Celani, la persona giusta per risolvere i problemi della città"; corre senza il simbolo del partito in competizione anche col candidato Marco Fioravanti (Fdi) scelto del tavolo nazionale centrodestra.