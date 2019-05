Ex premier Monti visita Grotte Frasassi

Boom di presenze alle Grotte di Frasassi di Genga. Oltre 26mila ingressi durante i due ponti di primavera del 25 aprile e del primo maggio. Tra i visitatori anche l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita, Mario Monti e sua moglie Elsa. "Il record di presenze ad aprile - fanno sapere dal Consorzio del complesso ipogeo gengarino - è un successo per Genga e il territorio circostante, nonché un merito e un vanto per i tanti operatori, pubblici e privati, che lo hanno permesso. Il boom di visitatori ha giovato non solo alle Grotte ma anche all'intero territorio: musei, siti storici e naturalistici, borghi e località limitrofi, sono stati presi letteralmente d'assalto dai turisti. Anche le strutture ricettive, le attività di ristorazione e del commercio ne hanno beneficiato, con un significativo apporto, forse inaspettato nella sua dimensione, alla economia locale, non solo turistica.