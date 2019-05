Perde controllo auto che si ribalta

Perde il controllo dell'auto che urta conto altre due vetture parcheggiate e si ribalta al centro della strada. E' accaduto a Jesi in via Ugo La Malfa. Al volante dell'autovettra un'Audi A3, un ragazzo soccorso dai sanitari del 118 e poi, dopo le prime cure, trasportato al pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente stradale.