Cade in sentiero, soccorsa da 118 e Vvf

Una donna è caduta, infortunandosi ad una caviglia, mentre per percorreva il sentiero delle Due Sorelle, poco prima del passo del lupo a Sirolo. E' stata soccorsa da una squadra dei vigili del fuoco e dal nucleo provinciale Saf (Speleo alpino fluviale) in collaborazione con il personale del 118: è stata trasportata su una apposita barella da montagna fino all'ambulanza per il trasferimento in ospedale.