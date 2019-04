Schiavoni dirige Museo Nori De' Nobili

Il prof. Stefano Schiavoni è il nuovo direttore del Museo Nori De' Nobili e del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee della Città di Trecastelli, nato nel 2012 per volontà dell'Amministrazione Comunale su progetto del prof. Carlo Emanuele Bugatti, che ne aveva assunto la direzione, occupandosi di coordinare, gestire e dirigere il centro di documentazione dedicato all'artista di origine marchigiana Eleonora De' Nobili.

In seguito alla scomparsa di Bugatti, a marzo, il Museo Nori De' Nobili ha ritenuto necessario istituire un nuovo profilo professionale di direttore. Schiavoni negli anni Settanta e Ottanta ha catalogato l'opera della pittrice come membro del Comitato scientifico promosso dalla Provincia di Ancona, promuovendo le mostre "Opere 1920-1935" e "Memorie e Presagi".

Ha inoltre collaborato, assieme a Bugatti, alla redazione del progetto del Museo e alla realizzazione di altre mostre di Nori De' Nobili ad Ancona e a Bruxelles.