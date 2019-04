Sala immersiva Pergola per Bronzi dorati

E' stata aperta al museo di Pergola, dopo importanti lavori di rifunzionalizzazione e gestione realizzati dall'Amministrazione comunale, la nuova sala immersiva che ospita i Bronzi dorati, rinvenuti nel giugno 1946 a Cartoceto di Pergola, in località Santa Lucia di Calamello, da due contadini: è l'unico gruppo in bronzo dorato giunto dall'età romana sino ai giorni nostri. Ideatore e direttore dei lavori Paco Lanciano, professionista di fama internazionale. I Bronzi verranno presentati in modo nuovo, originale e suggestivo, con la partecipazione del visitatore in un percorso organizzato come racconto; ciò con modernissime tecnologie per esaltare i nove quintali di bronzo e oro magistralmente forgiati 2mila anni fa. I lavori (costo 270mila euro) sono stati realizzati con fondi del Comune e contributo del Fondo Ue Fsr erogato tramite la Regione su idea progettuale del Comune in collaborazione con Mibact e Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche.