Fano Romana tra Vitruvio e Leonardo

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Da Vitruvio a Leonardo, tra architettura e scienza con al centro l'essere umano. La città di Fano propone una suggestiva visita alla Fano Romana, con una importante ragione in più: conoscere la città di Vitruvio nell'anno leonardiano mentre si attende l'apertura della mostra "Leonardo e Vitruvio. Alla ricerca dell'armonia" per celebrare i 500 anni dalla morte del genio di Vinci. Tutte le informazioni si trovano su www.turismofano.com, una guida in italiano e inglese. Su www.centrostudivitruviani.org le attività e i programmi del Centro Studi Vitruviani. Fano è presente sui social media e il suo hashtag è #visitfano.

Non si può non cominciare dall'Arco di Augusto, da sempre simbolo della città e dal mese scorso divenuto anche l'elemento centrale del City Brand.