Da Rotary defibrillatore a Sassoferrato

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 25 APR - Il Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi ha consegnato un defibrillatore al Comune di Sassoferrato. La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare, alla presenza dei presidenti delle società sportive Antonio Tiberi per il Sassoferrato Genga, Raffaele Rossi per l'Asd Reeal Sassoferrato, il presidente del Rotary Marco Filipponi. La consegna del dispositivo risponde alle finalità del progetto "Cardioprotezione" che prevede di dotare i Comuni compresi nel circondario del Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi di almeno un defibrillatore da installare nei luoghi di maggiore frequentazione giovanile. Il sindaco di Sassoferrato Ugo Pesciarelli ha fatto presente che il defibrillatore è stato destinato al campo sportivo di Cabernardi. "Il defibrillatore è un importante strumento messo a disposizione della collettività in grado di salvare delle vite umane e che denota il senso civico che contraddistingue una comunità" ha detto il primo cittadino.