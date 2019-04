Anpi Ascoli, 25 aprile non è un derby

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 25 APR - "Il 25 aprile non è un derby fra fascisti e comunisti. Chi lo dice, o è un ignorante che non conosce la storia del proprio Paese, o cerca di cambiarla, come succede da qualche anno o come qualcuno sta facendo oggi presentandosi con un bel mitra in mano". Così il presidente provinciale dell'Anpi di Ascoli Piceno Pietro Perini, figlio del comandante partigiano Spartaco, durante la cerimonia per il 25 aprile davanti al Monumento ai Caduti di Colle San Marco.

"Questo signore dimentica che la carica che ricopre gli impone di fare i conti con la Costituzione antifascista" ha aggiunto, ringraziando il sindaco di Forza Italia Guido castelli, che ha dedicato tre luoghi della città alle vittime partigiane. "il rapporto con i ragazzi di colle San Marco, che qui morirono, è continuo ha detto lo stesso Castelli -. Il modo migliore di fare omaggio al loro sacrificio è onorare quello che è poi stato il prodotto finale, la Costituzione italiana e questo a prescindere dal credo politico di ognuno di noi".