Grotte Frasassi, oltre 8 mila ingressi

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 23 APR - Oltre 8.000 ingressi alle Grotte di Frasassi di Genga (Ancona) nel ponte festivo di Pasqua. Sfiorate le duemila presenze nei musei di Fabriano (Ancona), città che ha registrato anche una buona affluenza per la giornata di celebrazione del Salame di Fabriano. Una Pasqua da incorniciare per le Grotte di Frasassi: ben 8.489 biglietti staccati nelle tre giornate di sabato, domenica (Pasqua) e LUnedì dell'Angelo, con un picco di ben oltre 4.000 ingressi nella sola giornata di Pasquetta. Un sensibile incremento, +22% rispetto ai 6.975 visitatori registrati lo scorso anno, sempre nel weekend di Pasqua. "Stiamo lavorando con particolare attenzione alle sinergie con i territori, i luoghi d'arte e le maggiori mete turistiche a noi più vicine - dice il presidente del Consorzio Grotte Frasassi Genziale Mariani -. Un traguardo raggiunto anche grazie alle strategie messe in atto e al coordinamento tra tutti i reparti che ogni giorno rendono possibile l'accoglienza di migliaia di turisti".