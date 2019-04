Nato aquilotto reale Riserva Gola Furlo

Fiocco bianco, visto il piumaggio dei neonati, alla Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo": in questi giorni è nato un pullo dalla coppia di aquile reali formatasi nel 2017, quando la giovane femmina ha preso il posto della "regina" Elena, molto più vecchia del maschio. Lo hanno scoperto, mediante varie osservazioni, gli appassionati e collaboratori della Riserva che hanno notato maschio e femmina cambiare abitudini, con un insolito via vai da e verso il nido costruito sul Monte Paganuccio, che ha fatto capire l'avvenuta nascita di un aquilotto. Il periodo di nidificazione era iniziato a febbraio, con 15 giorni di anticipo rispetto ai tempi consueti. Due le uova deposte anche se al momento sembra essere stato avvistato un solo pullo. L'aquilotto viene alimentato da entrambi i genitori che portano al nido prede di varie specie, saldamente strette tra gli artigli. L'ultima nascita nella Riserva risale al 2016, dalla coppia "storica": dall'ottobre dello stesso anno Elena non è stata più avvistata.