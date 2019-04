Finproject verso Borsa,impegno sicurezza

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 17 APR - Finproject punta alla quotazione in borsa e si impegna per la sicurezza e la sostenibilità. "L'obiettivo è quotarci in borsa" ha detto l'ad Maurizio Vecchiola, durante una vista allo stabilimento di Ascoli Piceno del gruppo leader nella produzione di materiali plastici speciali innovativi utilizzati, tra gli altri, per le calzature Crocs e le borse O Bag. Vecchiola ha ricordato che "nel primo trimestre siamo cresciuti a doppia cifra e ad Ascoli sono stati investiti 3,5 milioni di euro per un nuovo Hub logistico". Sempre ad Ascoli Piceno "stiamo implementando le migliori tecnologie, così come le abbiamo nello stabilimento che abbiamo acquisito a Parma, Padana Plast - ha annunciato Edo Cantarelli, responsabile della sicurezza interna -. Ci vorrà un po' di tempo per completare tutto, ma arriveremo presto agli standard massimi Non abbiamo mai lesinato in sicurezza".

L'azienda (sede principale nelle Marche e 11 impianti in vari Paesi) lavora con grande impegno anche per la sostenibilità ambientale.