Assalto bancomat, banditi in fuga

Ignoti malviventi hanno fatto saltare in aria la notte scorsa a Comunanza lo sportello bancomat della Carifermo in via Ascoli. Una forte deflagrazione è stata udita intorno alle 2:30. Sul posto sono poi giunti carabinieri e vigilanza privata, ma dei banditi non c'era ormai più traccia. In corso di quantificazione l'entità del bottino.