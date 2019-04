50 gr cocaina in pallone spugna, arresti

Un 60enne nascondeva in casa ad Ancona circa 50 gr di cocaina dentro un pallone da calcio giocattolo di spugna per bambini. L'uomo, appartenente a una famiglia rom originaria dell'Abruzzo ma residente ad Ancona, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile insieme ad altri due componenti della stessa comunità rom, marito e moglie entrambi di 50 anni. Sono tutti accusati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Su disposizione della Procura di Ancona il 60enne è stato trasferito nel carcere di Montacuto mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari.

Gli agenti, guidati dal vice questore Carlo Pinto, sospettavano che il 60enne gestisse un fiorente giro di spaccio di cocaina e per questo avevano predisposto servizi di osservazione: durante questa attività marito e moglie sono stati visti entrare nell'appartamento del 'fornitore' e fermati all'uscita in possesso di 10 gr di cocaina. Dalla successiva perquisizione nella casa del pusher è saltato fuori mezzo etto di stupefacente.