Donata seggiola per scale a Croce Gialla

Il "centro H" con la Libera comunità in cammino hanno donato alla Croce Gialla di Ancona una seggiola dotata di motorino elettrico per il trasporto dei disabili lungo le scale del valore di circa 5mila euro.

Un'iniziativa per ricordare Roberto Cosoli, vice presidente del "Centro H" morto qualche settimana fa. Per oltre 20 anni Cosoli era stato trasportato dalla Croce gialla di Ancona al lavoro e nelle sedi dei vari controlli cui doveva sottoporsi in strutture sanitarie.