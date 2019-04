Raffica furti auto, tre denunciati da Cc

Individuati i tre autori di almeno dieci furti d'auto commessi a Civitanova Marche nei primi sei mesi del 2018: alcune vetture erano state recuperate in Puglia a Cerignola, di altre, sempre nello stesso Comune, erano state ritrovate solo alcune parti meccaniche che servivano ad alimentare il mercato illegale dei pezzi di ricambio. Al termine di articolate indagini comprendenti l'esame di centinaia di ore di filmati girati da sistemi di videosorveglianza, i carabinieri di Civitanova Marche hanno denunciato a piede libero tre pluripregiudicati di Cerignola, di 40, 43 e 27 anni, per furto aggravato continuato in concorso.

Durante perquisizioni domiciliari gli investigatori hanno sequestrato anche alcuni capi d'abbigliamento indossati dai ladri durante i furti che hanno riguardato auto Volkswagen, in particolare Golf e Polo, ma anche Audi e Peugeot. I carabinieri hanno acquisito e analizzato tabulati telefonici e tracciato i percorsi, e documentazione dalla società autostrade.