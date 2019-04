Fondi M5s per rampa disabili scuola Jesi

"Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze" è la citazione dallo scrittore e poeta francese Paul Valery che studenti e insegnanti hanno voluto apporre sulla nuova rampa d'accesso inaugurata oggi presso l'Iis Marconi-Pieralisi di Jesi: grazie ad essa 30 ragazzi disabili potranno finalmente varcare la soglia della loro scuola, prima inaccessibile per una ripida scalinata. La rampa è uno degli 11 progetti finanziati dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Gianni Maggi, Piergiorgio Fabbri, Peppino Giorgini e Romina Pergolesi: si sono decurtati lo stipendio per sostenere opere di riqualificazione e miglioramento dei plessi scolastici delle Marche, nell'iniziativa nazionale #facciamoscuola.

Mediante la piattaforma Rousseau, gli iscritti al movimento hanno votato numerosi progetti presentati in tutta Italia dalle stesse scuole per il potenziamento ambientale, l'accessibilità e l'innovazione: 56 i progetti giunti per le Marche, con i 100mila dei consiglieri ne sono stati finanziati 11.