Auto finisce contro albero, morto 20enne

(ANSA) - FOSSOMBRONE (PESARO URBINO), 13 APR - Un giovane residente a Pian di Rose di Sant'Ippolito, Augusto Schioccola, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo giugno, è morto in un incidente stradale mentre era al volante della sua auto Fiat 500 lungo la Strada provinciale Mondaviese, tra Fossombrone e Sant'Ippolito. Secondo una prima ricostruzione, mentre stava tornando a casa dopo aver fatto visita a un amico, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo in una semicurva e l'auto è finita fuori strada, schiantandosi contro una quercia. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Quando il giovane è stato estratto dall'abitacolo della vettura, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.