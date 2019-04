Inrca, (H)open Week per salute femminile

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - Anche l'Inrca partecipa alla quarta edizione dell'(H)Open Week organizzata da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) per promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili in occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile). Aderiscono gli ospedali già premiati con Bollini Rosa, strutture pubbliche attente alla salute della donna come l'Inrca che per il terzo biennio consecutivo ha ricevuto due Bollini. Fino al 18 aprile saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami, eventi informativi e distribuite brochure su alcune delle principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofia vulvo-vaginale. Nella sua specificità, l'Inrca offrirà anche visite di carattere neurologico, nutrizionale e su alcune patologie tipiche della terza età, quale ipertensione e problemi articolari. L'organizzazione del programma è consultabile su www.inrca.it o www.bollinirosa.it.