Festa Polizia, reati in calo ad Ancona

I riconoscimenti agli agenti che si sono distinti in servizio, tra cui tre encomi solenni per il salvataggio di due donne in auto in un sottopasso invaso dall'acqua in zona Baraccola; le note del silenzio dalla tromba del maestro Mattia Zepponi in ricordo dei caduti; l'inno nazionale suonato dalla Banda di Torrette preceduta da una ragazza con un lungo abito tricolore. Tre momenti della Festa ad Ancona per il 167/o della Fondazione della Polizia di Stato. Il Questore Claudio Cracovia ha ricordato impegno e risultati della polizia nella repressione, nel controllo del territorio e prevenzione: nel 2018 confermato un calo dei reati in provincia ma sono cresciuti furti e rapine in casa e su pubblica via, delle truffe informatiche e violazioni di droga. Resta il "cruccio - ha osservato - del sentimento d'insicurezza vissuto da gran parte della popolazione nonostante sforzi e risultati conseguiti: ne discende un rinnovato impegno a ripensare a metodi e strategia perseguiti e rimodulare obiettivi dei progetti".