Marche, 101 cause nullità matrimoniale

Sono 101 le cause di nullità matrimoniale presentate nel 2018 al Tribunale ecclesiastico regionale piceno: oltre il 30% proviene dall'Arcidiocesi di Fermo (33), seguita dalla Diocesi di San Benedetto del Tronto (11), dall'Arcidiocesi di Ancona e da quella di Senigallia (10), e a seguire dalle altre marchigiane. Hanno chiesto la nullità matrimoniale 49 donne e 52 uomini. Tra le cause ci sono 57 coppie che non hanno avuto figli e sei coppie con tre figli. La durata media dei matrimoni esaminati è di oltre otto anni ma ci sono 18 casi in cui hanno sono durati oltre 15 anni. Le coppie che hanno invocato la nullità in 89 casi hanno addotto il grave difetto di discrezione di giudizio e, in misura minore, l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Il tempo medio tra presentazione della causa e decisione è di due anni nel processo ordinario e cinque mesi per i processi brevi. Il 12 aprile inaugurazione dell'Anno giudiziario ecclesiastico all'Abbazia di San Claudio di Corridonia.