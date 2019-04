Social housing a Fabriano con 'Rise up'

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 8 APR - Il Comune di Fabriano lancia il progetto Rise up per affrontare povertà e marginalità nel territorio dell'Ambito Sociale 10: l'iniziativa. sostenuta da Cariverona, nasce all'interno del Tavolo previsto dal Protocollo di Intesa per la realizzazione di un sistema integrato di azioni e risorse a sostegno dei singoli e famiglie in difficoltà attraverso l'istituzione di un osservatorio sulle povertà. Individuata una palazzina con quattro appartamenti nella frazione di Attiggio che diventerà una vera e propria social housing per favorire una strada di crescita e formazione professionale e ricostruire un percorso umano e lavorativo. Un modello di rete: presa in carico, gestione dell'emergenza e reinserimento affinché tutta la comunità sia in grado di crescere, partendo dall'emergenza abitativa per poi calibrare una serie di azioni, attraverso laboratori e percorsi formativi mirati presenti nello stabile. Per questo saranno stipulati partenariati con le imprese.