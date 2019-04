Incendio in azienda plastiche Ascolano

I vigili del fuoco di Ascoli Piceno stanno intervenendo per domare un violento incendio che si è sviluppato all'interno dell'azienda Finproject che produce materie plastiche nella zona industriale, nei pressi dell'abitato di Castel di Lama. La colonna di fumo che si leva dallo stabilimento è visibile a chilometri di distanza. Dalle prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate in un magazzino di materiali espandenti. Al momento non risultano persone ferite. La situazione sarebbe comunque sotto controllo grazie all'azione dei pompieri che stanno impiegando diverse squadre e mezzi. Sul posto ci sono anche i carabinieri e un'ambulanza del 118.