Discarica in giardino, denunciato da Ps

Un 60enne residente a Monte San Pietro di Urbania aveva stoccato in giardino una serie di rifiuti di vario genere: frigoriferi, congelatori, plastica da imballaggio, elettrodomestici vari, batterie per auto, gruppi di continuità, un'auto e un autocarro in stato d'abbandono e privi di targhe. Il materiale, rinvenuto nell'ambito di un'attività di monitoraggio del territorio dagli agenti del Commissariato di Urbino insieme a personale dell'Arpam è stato sottoposto a classificazione e caratterizzazione dai tecnici dell'agenzia protezione ambiente, sequestrato e affidato allo stesso soggetto. L'uomo, di origine straniera, è stato denunciato a piede libero per raccolta e smaltimento, non autorizzati, di rifiuti pericolosi e non pericolosi.