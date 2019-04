Assaltato Bancomat Carifermo S.Benedetto

Assaltato la notte scorsa lo sportello bancomat della filiale della Carifermo in via della Liberazione a San Benedetto del Tronto: i rapinatori, secondo un prima ricostruzione, hanno fatto esplodere lo sportello, lo hanno ripulito del denaro e poi sono scappati. Il forte boato è stato avvertito intorno alle quattro nella zona nel quartiere Ragnola lungo la Strada statale Adriatica. L'entità del bottino è ancora in fase di valutazione: chiaro l'obiettivo dei malviventi di agire prima del fine settimana quando gli sportelli bancomat vengono abbondantemente riforniti del denaro contante per soddisfare le richieste del week end. Sul posto sono intervenuti sia la polizia sia i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.