850 ragazzi,80 aziende Career Day Unicam

Ottanta aziende presenti, oltre 850 studenti e giovani laureati, 17 workshop e seminari, nonché stand e presentazioni aziendali: sono i numeri del Career Day 2019 che l'Università di Camerino e Confindustria Macerata hanno organizzato con grande successo presso il Relais Borgo Lanciano ed il Lanciano Forum. Il Career Day rappresenta la principale occasione di incontro tra studenti ed aziende.

Laureandi, laureati e dottorandi hanno avuto l'opportunità di incontrare le imprese, conoscere i responsabili delle Risorse Umane ed i recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum vitae e scoprire nuove opportunità di lavoro. Per le aziende partecipanti c'è invece la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte ai giovani laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte. "Il Career Day - dice il rettore di Unicam Claudio Pettinari - rappresenta uno dei momenti più importanti della vita dei nostri studenti e laureati".