Vitalizi,Mastrovincenzo,merito Consigli

(ANSA) - ANCONA, 3 APR - "L'intesa Stato-Regioni siglata oggi segna un ulteriore momento importante per le istituzioni, dopo che i vitalizi erano già stati aboliti da parte di tutte le Regioni". Così in una nota il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, vice presidente del Coordinamento dei presidenti delle Assemblee legislative regionali. "I Consigli regionali - sottolinea - hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento del risultato odierno, rispetto al quale esprimo soddisfazione, anche per aver partecipato ai confronti istituzionali insieme al presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, su delega della presidente della Conferenza Rosetta D'Amelio. I Consigli regionali, anche grazie al preziosissimo lavoro svolto dai loro tecnici - conclude -, hanno dimostrato grande senso di responsabilità e un forte spirito collaborativo".