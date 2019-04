Autista bus aggredito,soccorso studenti

Sale sul mezzo sbagliato e picchia l'autista perché non poteva cambiare tragitto. E' successo stamane a bordo dell'autobus di Conerobus riservato agli studenti delle scuole di Montedago, che quotidianamente parte alle 7 da Montemarciano per dirigersi verso il quartiere a sud di Ancona, deviando per Torrette. Dopo la consueta sosta al parcheggio di via Flaminia, programmata per consentire l'attesa dei servizi in coincidenza, il conducente stava tornando al posto di guida quando l'aggressore, un giovane di nazionalità italiana, lo ha colpito violentemente alla nuca, secondo le testimonianze con una testata da dietro, per poi scappare. I tanti studenti sul mezzo hanno subito prestato i primi soccorsi all'autista e chiamato le forze dell'ordine e il personale sanitario. Sul luogo la Croce Gialla. Indaga la polizia.

L'autista ne avrà per due giorni.