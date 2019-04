Per macerie tavolo tecnico con Governo

(ANSA) - ANCONA, 2 APR - Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale delle Marche una mozione (prima firmataria Elena Leonardi, di Fdi) sulle tracce di amianto rinvenute nelle macerie del sisma del 2016 nel sito del Cosmari. L'atto impegna la Giunta "ad attivarsi presso il Governo chiedendo di istituire un Tavolo Tecnico urgente al fine di chiarire univocamente l'applicazione delle norme sulle macerie contenenti amianto per sanare il divario attuale tra la norma ordinaria e quella speciale del sisma". Rispondendo ad un'interrogazione sullo stesso argomento di Sandro Bisonni (gruppo misto), l'assessore all'Ambiente Angelo Sciapichetti aveva ricostruito tutte le procedure relative alla prelievo e al trattamento delle macerie del terremoto, che prevedono un primo esame in loco per individuare eventuali tracce di amianto o altre sostanze pericolose e, se necessario, un percorso ad hoc. Il Cosmari ha interrotto l'attività di recupero in attesa delle verifiche sulle procedure seguite o da seguire.