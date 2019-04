16enni bloccati da alta marea,soccorsi

Avvenura a lieto fine per due 16enne pesaresi che si erano avventurati attraverso i sentieri che portano dalla strada Panoramica del Colle San Bartolo sino alla riva, rimanendo bloccati in una caletta dall'arrivo dell'alta marea. Sono riusciti a chiedere aiuto e sul luogo sono intervenuti una motovedetta Guardia costiera, che li ha individuati e si è fermata a circa 300 metri di distanza, e i vigili del fuoco, che con moto d'acqua li hanno trasportati a bordo dell'imbarcazione. La motovedetta ha poi raggiunto il porto di Pesaro, dove i familiari dei ragazzi attendevano in banchina.