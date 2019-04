Nuovo sito culturale-turistico Urbino

Presentato il nuovo sito Internet culturale-turistico del Comune di Urbino: www.vieniaurbino.it.

In due lingue, il sito sostituisce il precedente 'urbinonews', con l'intenzione di offrire maggiori informazioni su eventi e varie attività. Il tutto nell'ambito di un progetto di marketing turistico che ha rinnovato tutti gli strumenti di comunicazione della Città Ducale, dalle cartine alle brochure. "La prima parte del sito - ha spiegato l'assessore al Turismo e vice sindaco, Roberto Cioppi - è dedicata al patrimonio storico, culturale e alle tradizioni locali; la parte però più interessante è quella legata alla 'ricreatività' e alla creatività, per offrire al visitatore qualcosa di interessante e piacevole da fare anche nel tardo pomeriggio o in serata. Quindi: eventi, un blog interattivo, corsi, itinerari, laboratori, escursioni e altro ancora".