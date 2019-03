Ddl Verducci(Pd), semplificare procedure

"Semplificare, snellire e accelerare" la ricostruzione post terremoto. Sono gli obiettivi del disegno di legge Verducci "Interventi per accelerare il processo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia negli anni 2016 e 2017". Un ddl che mira - ha detto il sen. Francesco Verducci (Pd) insieme al segretario del Pd Marche Giovanni Gostoli - a "migliorare l'attuale impianto legislativo nazionale sulla base delle problematiche emerse concretamente nella fase di avvio della ricostruzione. Vengono introdotti strumenti di snellimento delle procedure per la ricostruzione pubblica e privata. La possibilità di potenziare con personale gli uffici della ricostruzione. Favorire micro imprese e medie imprese delle realtà colpite dal sisma nel processo di ricostruzione, rispettando la disciplina comunitaria. Inoltre, ha l'obiettivo di redistribuire in maniera più efficace le competenze tra Usr, Regioni e Comuni. Governano da un anno ma Lega-M5s hanno dimenticato i territori del sisma".