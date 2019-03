Museo tecnologie per sordociechi a Osimo

La Lega del Filo d'Oro, in collaborazione con la Fondazione Lucia Guderzo, ha inaugurato presso il nuovo Centro nazionale di Osimo, il "Museo delle tecnologie per la lettura e scrittura di ciechi, ipovedenti e sordociechi". Lo spazio ripercorre 60 anni di storia degli ausili tecnologici, pietre miliari nell'educazione e nell'inserimento lavorativo e sociale di persone con problemi visivi e uditivi. Il Museo è articolato in quattro sale dedicate alle diverse tecnologie assistive: la prima riservata alla scrittura e alla stampa con il codice Braille, la seconda ai computer e display braille più significativi dagli anni '80 al 2008; la terza sala è dedicata alla lettura dei caratteri a stampa e l'ultima destinata all'ingrandimento elettronico. Prima dell'inaugurazione il seminario "Le tecnologie tra passato e presente per la qualità della vita delle persone con disabilità visive" per analizzare come la tecnologia può diventare uno dei principali strumenti per interagire con il mondo esterno.