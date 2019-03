Incendio bosco, evacuati e poi rientrati

Un vasto incendio ha impegnato la notte scorsa i vigili del fuoco intervenuti a Grottammare in un bosco lungo la strada Cuprense vicino anche alla zona industriale. Le fiamme si sono avvicinate ad alcune abitazioni, costringendo ad evacuare temporaneamente gli occupanti. Le persone sono poi rientrare a casa a notte alta quando l'incendio è stato domato. Nell'intervento sono state impegnate squadre dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, San Benedetto e Fermo. Sul posto ci sono ancora pompieri e tecnici per tutte le valutazioni che serviranno alle procedure di bonifica. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.