Gamba sotto motozappa mentre lavora orto

Un vigile del fuoco di Camerino, 43 anni, è rimasto ferito ad entrambe le gambe mentre stava lavorando il suo orto vicino casa con una motozappa. Dopo l'incidente, avvenuto nel pomeriggio, in via Seneca, sono intervenuti i vigili del fuoco di Camerino e Visso e i sanitari del 118. Il 43enne è stato trasferito in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona e non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il vigile sarebbe scivolato mentre utilizzava il motocoltivatore: l'attrezzo lo ha ferito più gravemente a una gamba, rimasta incastrata nella motozappa, in particolare il polpaccio e il piede; più lievi le ferite all'altro arto inferiore.