Sindaco Pedaso, paura ma no danni sisma

(ANSA) - FERMO, 28 MAR - Ha causato paura, ma almeno stando alle prime informazioni, nessun danno, la sequenza di scosse di terremoto (due magnitudo 3.1) con epicentro 10 km al largo della costa fermana. Le due più forti sono state avvertite nei centri lungo la costa, in particolare a Pedaso, la località più vicina all'epicentro. Il sindaco Vincenzo Berdini ha fatto un giro in auto per il paese: "la gente si è spaventata, qualcuno è sceso in strada, ma poi sono tornati tutti a casa - dice all'ANSA -.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni, né richieste di intervento. Secondo un geologo locale, sembra che si tratta di una faglia che è lì da sempre". Ulteriori verifiche saranno effettuate dalla Protezione civile regionale. Su Facebook il sindaco di Fermo, città danneggiata dal terremoto del 2016, Paolo Calcinaro ha segnalato che la scossa della scorsa notte "non è legata al sisma della zona montana" di tre anni fa.