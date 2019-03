Noe, maxi sequestro rifiuti, due denunce

Un ingente quantitativo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), batterie al piombo e alcaline, lampade al neon, fusti contenenti residui di sostanze chimiche pericolose, condensatori e cavi elettrici, alimentatori e motori elettricie, pneumatici, legname di varie tipologie, cartoni, vernici tossiche e altamente infiammabili, utensili, strumentazione di vario genere sono stati scoperti dai carabinieri del No (Nucleo operativo ecologico) di Ancona e dai tecnici dell'Arpam durante un controllo presso un'azienda attiva nella commercializzazione di apparecchiature elettroniche in una zona rurale-industriale nei pressi di Polverigi. I gestori della ditta sono risultati sprovvisti delle autorizzazioni commerciali ed ambientali e il rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in loro possesso erano privi di documentazione sulla tracciabilità. I militari hanno sequestrato l'intera area di circa 2.000 mq con il capannone industriale. Denunciati i gestori.