Pamela,Oseghale parlerà in aula 3 aprile

(ANSA) - MACERATA, 27 MAR - Renderà dichiarazioni spontanee in aula davanti alla Corte d'Assise di Macerata, il 3 aprile prossimo, Innocent Oseghale, 30enne pusher nigeriano, accusato di aver stuprato e ucciso la 18enne romana Pamela Mastropietro a Macerata il 30 gennaio 2018 e di averne smembrato il corpo abbandonato in due trolley sul ciglio di una strada in campagna.

Davanti alla Corte presieduta da Roberto Evangelisti, intanto è proseguita l'audizione di testimoni e consulenti. Tra le persone sentite i tre connazionali di Oseghale, indagati in un primo momento per concorso nel delitto e per i quali la Procura maceratese ha poi chiesto l'archiviazione: molti i "non ricordo" dietro ai quali si sono trincerati. Lucky Awelima ha ammesso che Oseghale gli propose di fare sesso con Pamela che era con lui e che in quel momento stava dormendo. Desmond Lucky ha negato di essere stato nella mansarda di via Spalato 124 quella sera e di aver ceduto droga alla ragazza. Sentita la consulente di parte civile, la criminologa Roberta Bruzzone.