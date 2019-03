Save the Apps, salvare l'Appennino

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 25 MAR - Imprenditori, startupper e creativi, riuniti a Fabriano per conoscere i progetti digitali sul sisma di Fondazione Aristide Merloni e Fondazione Vodafone.

Al centro dell'incontro i progetti di Save the Apps: "se si salva l'Appennino si salva l'Italia" ha detto il vice presidente della Fondazione Merloni Gian Mario Spacca. L'iniziativa, è organizzata dall'incubatore The Hive nell'ambito di Startup Grind, rete mondiale di imprenditori nata in California su iniziativa di Google, che vuole favorire la nascita di nuove startup e progetti, facendo incontrare imprenditori, investitori e idee in eventi, meeting, workshop e networking. Save the Apps include i progetti di Best of the Apps-Apennines Food Ranking, portale di e-commerce e storytelling territoriale promosso insieme ad Amazon per i piccoli produttori locali, Best of the Apps-Apennines Discovery, app che valorizza i Cammini dello Spirito, itinerari per trekker e sportivi nell'Appennino, e Best of the Apps-Hazelnuts of the Apennines.