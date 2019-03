Papa: oltre 800 giovani Unitalsi lo accoglieranno a Loreto

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 24 MAR - Saranno oltre 800 i giovani dell'Unitalsi che accoglieranno domani papa Francesco in occasione della sua vista a Loreto. I ragazzi arrivati da tutta Italia chiuderanno così il Pellegrinaggio nazionale dei Giovani dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), che ha avuto come slogan "Tu sei bellezza... annunciamo con gioia l'amore di Cristo" e che ha preso il via il 22 marzo. L'Unitalsi si è anche offerta per il servizio di accoglienza degli ammalati e la speranza di tutti i presenti è di poter incontrare il papa. "Certamente - spiega Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi - questo incontro tra i nostri giovani e il Santo Padre ha un carattere provvidenziale ed anche straordinario perché si tiene a Loreto nella 'Casa di Maria' in uno dei luoghi più cari alla nostra associazione insieme a Lourdes. Eccezionale in questo incontro è il grande numero dei nostri ragazzi che sono arrivati nella cittadina marchigiana per il loro incontro nazionale e anche il fatto che questo evento abbia coinciso con la visita del Pontefice. Un segno per rinnovare il nostro affetto e la nostra vicinanza a papa Francesco". "La nostra associazione a Loreto, grazie anche all'arcivescovo Dal Cin - aggiunge Diella - e ai tanti soci e responsabili delle sottosezioni e della sezione marchigiana, per 365 giorni all'anno si dedica ad accogliere e sostenere i pellegrini più fragili. Ma c'è poi un legame speciale tra l'Unitalsi e papa Francesco. Infatti, in occasione di tutte le cerimonie pontificie in San Pietro i nostri volontari sono chiamati ad accogliere, sostenere ed aiutare i fedeli con disabilità e malattie che arrivano da ogni parte del mondo".(ANSA).